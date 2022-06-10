10 Июня 2022
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Политика Москва
Сердар Бердымухамедов (2022) | Фото: kremlin.ru

Путин принял нового главу Туркменистана

Президент России Владимир Путин принял нового главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Гость высоко оценил сотрудничество двух стран в политике и экономике, сообщает пресс-служба Кремля.

"Это мой первый визит в качестве президента Туркменистана в РФ. Важное место в двустороннем сотрудничестве занимают партнёрские связи с регионами РФ. Хотел бы отметить успешное сотрудничество с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской областью и другими регионами. Одним из основных направлений двустороннего сотрудничества также являются межпарламентские связи. Установились хорошие контакты между депутатами Меджлиса Туркменистана и членами Совета Федерации и депутатами Госдумы", - сказал Бердымухамедов.

Говоря о торгово-экономических отношениях, Бердымухамедов заявил, что Российская Федерация "является одним из крупных торговых партнёров Туркменистана". Экономическое сотрудничество касается не только энергетики, но и промышленности, транспорта, инфраструктурного строительства и других сфер.

"Сегодня Туркменистан не только закупает большое количество автомобильной, морской и авиационной техники из России, но и, конечно же, предоставляет возможность российским компаниям активно принимать участие в реализации экономических проектов на территории нашей страны", - сказал президент.

Сердар Бердымухамедов, Владимир Путин(2022)|Фото: kremlin.ru

Сердар Бердымухамедов(2022)|Фото: kremlin.ru

Теги: Сердар Бердымухамедов, Владимир Путин, Кремль



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