Путин принял нового главу Туркменистана

Президент России Владимир Путин принял нового главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Гость высоко оценил сотрудничество двух стран в политике и экономике, сообщает пресс-служба Кремля.

"Это мой первый визит в качестве президента Туркменистана в РФ. Важное место в двустороннем сотрудничестве занимают партнёрские связи с регионами РФ. Хотел бы отметить успешное сотрудничество с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской областью и другими регионами. Одним из основных направлений двустороннего сотрудничества также являются межпарламентские связи. Установились хорошие контакты между депутатами Меджлиса Туркменистана и членами Совета Федерации и депутатами Госдумы", - сказал Бердымухамедов.

Говоря о торгово-экономических отношениях, Бердымухамедов заявил, что Российская Федерация "является одним из крупных торговых партнёров Туркменистана". Экономическое сотрудничество касается не только энергетики, но и промышленности, транспорта, инфраструктурного строительства и других сфер.

"Сегодня Туркменистан не только закупает большое количество автомобильной, морской и авиационной техники из России, но и, конечно же, предоставляет возможность российским компаниям активно принимать участие в реализации экономических проектов на территории нашей страны", - сказал президент.