В Тобольске "сотрудники детского сада" пожаловались на снижение зарплат

В Тобольске якобы сотрудники одного из детских садов пожаловались главе города Максиму Афанасьеву на падение зарплат. Сообщение опубликовано в группе "Типичный Тобольск", передает корреспондент Накануне.RU

"Хочется Вас спросить, как прокормить наших детей и платить по счетам, после того, как по вашему распоряжению (со слов нашего руководства), значительно была снижена зарплата у педагогов на 9 000 и выше рублей! На каком основании нам была снижена зарплата, если по распоряжению президента РФ повышают все социальные пособия, МРОТ, пенсии и другие выплаты, цены ЖКХ повышаются на 17%, а педагогическому составу значительно снижают зарплату? Никаких приказов мы не подписывали! Еще образовался один вопрос: "Данная ситуация только в нашем городе?" Почему Тобольск опять оказался отдельным государством? И это, как нам сообщили, не самое страшное, что ждет нас впереди! Наша зарплата упала на уровень 2017 - 2018 года!" - говорится в сообщении.

Запись была опубликована анонимно. Информации о том, о каком детском саде идет речь, также нет.

В администрации Тобольска сообщили, что обращений в мэрию не поступало и отметили, что информация, описанная в посте, не соответствует действительности.