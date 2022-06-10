ЦБ следит за банками, взимающими комиссию по валютным счетам - Набиуллина

Центральный банк внимательно смотрит на введение банками комиссий по валютным счетам. В случае действующих вкладов это (введение таких комиссий – прим. ред.) будет нарушением закона, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Впрочем, банки пока и не покушаются на вклады (и, следовательно, не нарушают закон), поскольку в отношении счетов такого правила нет.

Напомним разницу. Банковский вклад (депозит) — это определенная сумма денежных средств вкладчика, временно переданная банку с целью хранения и получения процентного дохода. Накопительный счет — это счет в банке, на который можно в любое время вносить деньги и снимать, а также получать пассивный доход от процентов.