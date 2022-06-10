МИД РФ: Приговоренные к смертной казни в ДНР британцы не являются военнопленными, они - наемники

Граждане Великобритании, приговоренные в ДНР к смертной казни, являются наемниками, а не комбатантами (комбатант - лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе ВС одной из сторон международного вооруженного конфликта и имеющее в этом качестве особый юридический статус), поэтому и военнопленными считаться не могут, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Хотели бы подчеркнуть, что вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками", - пояснила позицию РФ Захарова.

Накануне британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на Донбассе, приговорили к смертной казни. Согласно постановлению Верховного суда Донецкой Народной Республики, все трое приговорены к высшей мере наказания и должны быть расстреляны. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.

Ранее Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим не признали своей вины по статье о наемничестве. По остальным статьям, по которым Пиннеру и Брагиму предъявили обвинения, они признали себя виновными.

В Генпрокуратуре республики ранее сообщали, что в результате полученных показаний Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц"), ст. 232 УК ДНР ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ч. 3 ст. 430 УК ДНР ("Наемничество").