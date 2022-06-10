10 Июня 2022
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Политика За рубежом Москва
официальный представитель МИД России Мария Захарова (2016) | Фото: Фейсбук Марии Захаровой

Захарова оценила условие вступления Сербии в ЕС, которое выдвинул Шольц

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась об условии вступления Сербии в ЕС, озвученном канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Канцлер ФРГ заявил, что Сербия без признания независимости Косово не вступит в ЕС. Это "друзья" Сербии? Белград ещё ничем Брюсселю не обязан (ровно наоборот, Запад перед сербами – в неоплатном долгу), а сербскому народу уже указывают на то, что и как делать, приказным тоном. Дальше-то что будет?" - написала Захарова.

Ранее Шольц во время визита на Балканы заявил, что вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины.

Теги: Мария Захарова, Олаф Шольц, Сербия, ЕС



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