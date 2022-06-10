10 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Челябинске задержали участников ОПГ, причастных к незаконной организации азартных игр

Более 40 жителей Челябинска обвиняют в организация и участие в преступном сообществе и незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемые в 2019-2021 гг. организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в нежилом помещении областного центра.

Их действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ. В ходе обысков было изъято значительное количество игрового оборудования.

Организатор преступной деятельности задержан в Болгарии. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

Теги: ОПГ, азарные игры, СК,



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