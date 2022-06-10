10 Июня 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

Прокуратура и СК проверят уральский детсад, где воспитатель могла разбить нос ребенку

На Среднем Урале прокуратура и Следственный комитет проверяют информацию о нанесении телесных повреждений ребенку в детском саду.
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Согласно публикациям СМИ, все случилось в начале июня в детсаду №65 в городе Полевской. Воспитательница якобы из-за непослушания ударила по лицу 5-летнего воспитанника, что привело к кровотечению у него из носа.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сотрудники ведомства выедут на место. Там они дадут правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

По итогам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести вреда здоровью ребенка. Как заверили в ведомстве, по результатам проверки и при наличии оснований будут обязательно приняты меры.

Кроме этого, свою проверку начал Следственный комитет.

"Будут установлены все обстоятельства случившегося и дана объективная правовая оценка", - отметили в региональном СКР.

Теги: детсад, ребенок, воспитатель, прокуратура, СК, проверка



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