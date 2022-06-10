10 Июня 2022
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Политика За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц назвал условие вступления Сербии в ЕС

Вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины, заявил в ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц.

"Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу. Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания (самопровозглашенного) Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую", - цитирует РИА Новости Шольца.

Канцлер сегодня проводит визит на Западные Балканы, поездку он начал с Косово.

Теги: Олаф Шольц, Косово, Сербия



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Ранее 10.06.2022 15:20 Мск Захарова оценила условие вступления Сербии в ЕС, которое выдвинул Шольц


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