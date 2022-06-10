Шольц назвал условие вступления Сербии в ЕС

Вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины, заявил в ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц.

"Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу. Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания (самопровозглашенного) Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую", - цитирует РИА Новости Шольца.

Канцлер сегодня проводит визит на Западные Балканы, поездку он начал с Косово.