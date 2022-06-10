Россияне стали меньше доверять Путину – ВЦИОМ

За минувшую неделю рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился на 0,2% и составил 80,8%. При этом показатель одобрения деятельности президента в период с 30 мая по 5 июня вырос на 0,1% - до 78,3%. Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уровень положительной оценки работы премьер-министра РФ Михаила Мишустина за неделю вырос значительно больше, чем у Путина - на 0,9% (составляет теперь 53,4%), а деятельность правительства одобряют теперь на 1,8% больше граждан (всего 52,9%).

Доверяют Михаилу Мишустину 63,5% респондентов, Геннадию Зюганову – 33,1%, Сергею Миронову – 29,2%, Леониду Слуцкому (новый глава ЛДПР) – 17,9%, Алексею Нечаеву (глава партии "Новые люди") – 10,1%.

У "Единой России" за неделю уровень поддержки вырос на 1% и составил 41,7%. КПРФ теряет полпроцента и имеет уровень поддержки 10,4%. У ЛДПР 7,9%.