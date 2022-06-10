10 Июня 2022
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Общество Санкт-Петербург
петербург, колодцы, лп (2022) | Фото: https://vk.com/d_piter/ скрин

Чиновники шлют петербуржцам отписки на просьбы разобраться с открытыми люками

Открытые люки канализационных колодцев создают реальную опасность для жителей Красносельского района, в особенности – для детей. Однако Городской мониторинговый центр (ГМЦ) лишь присылает отписки вместо решения проблемы.

Администрация сообщества «Дежурный по Питеру» опубликовала ряд снимков, сделанных жителем Красносельского района. Петербуржец рассказал, что на проспекте Героев между жилым домом №31 и Дудергофским каналом открытые люки прикрыты сгнившей фанерой.

петербург, люки, лп(2022)|Фото: https://vk.com/d_piter/ скрин

люки, петербург, лп(2022)|Фото: https://vk.com/d_piter/ скрин

петербург, колодцы, лп(2022)|Фото: https://vk.com/d_piter/ скрин

«Как забор вокруг стройки жилого дома сняли – так и существуют колодцы, фанерками прикрытые. Фанерки перезимовали под весом "снежных" отвалов – характерной приметы минувшей Питерской зимы, разбухли под талыми водами, снова высохли... Долгая жизнь на глазах жильцов, дворников, садовников, строителей, ремонтников», — пожаловался местный житель.

Он подчеркнул, что случайные прохожие неоднократно обращались в Городской мониторинговый центр, однако там вместе решения проблемы лишь присылают отписки. Первая жалоба была зафиксирована 25 мая.

Отметим, что петербуржцы регулярно проваливаются в люки а в некоторых случаях это приводит к летальным исходам, однако в Смольном, по всей видимости, не хотят замечать проблемы и исправлять ситуацию.

Напомним, минувшей зимой жители города активно жаловались на отсутствие крышек у люков. Из-за огромных сугробов и незакрытых колодцев было небезопасно передвигаться по улицам.

Теги: открытые люки, дежурный петербург, смольный, жалобы жителей



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