В Екатеринбурге планируют митинг за возвращение Краснознаменной группы на Плотинку

В Екатеринбурге хотят провести митинг за восстановление Краснознаменной группы на ее историческом месте.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском отделении КПРФ, коммунисты подали заявку на митинг за возвращение Краснознаменной группы на Плотину городского пруда. Мероприятие планируют провести в центре города. Министерство общественной безопасности еще не согласовало акцию – на заявление коммунистов ответа от МОБ пока не поступило.

Напомним, недавно мэрия уральской столицы провела опрос на официальном портале города, касающийся места размещения монумента. При этом Плотинка, где до 2013 года и находилась группа, даже не рассматривалась.

Уже во время голосования глава города Алексей Орлов заявил, что лучшее место для Краснознаменной группы – это Уралмаш. В итоге местом для архитектурной композиции была выбрана площадь Первой Пятилетки. Этот вариант из четырех предложенных набрал 41,8% от общего числа проголосовавших.