10 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Стройка (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске выбрали подрядчиков для завершения строительства двух домов в ЖК "Бриз" и "Чурилово Lake City"

Фонда защиты прав участников долевого строительства по итогам конкурса выбрал подрядчиков для завершения строительства двух проблемных домов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минтсроя, компания "Энергостандарт" будет достраивать третью очередь жилого дома № 5.1 в жилом комплексе "Бриз". Компания НПО "Энергопром" определена как подрядчик для завершения строительства жилого многоквартирного дома № 3.34 в микрорайоне "Чурилово Lake City".

Договоры с организациями планируется подписать с 21 июня. После этого они приступят к строительно-монтажным работам.

Напомним, жилой комплекс "Бриз" возводила группа компаний "Серебряный ключ", аффилированная с бизнесменом Александром Сребрянским. Часть домов компания должна была сдать ещё в 2017 году, остальные – до конца 2018 года, но строительство было остановлено.

Микрорайон "Чурилово Lake City" возводила компания "Речелстрой". В июле 2021 года учредителя компании "Речелстрой" Андрея Пязока и бывшего генерального директора компании Сергея Вегельмана признали виновными в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве. Суд приговорил Пязока к 2 годам в колонии-поселении, а Вегельмана к 1,5 годам в колонии-поселении. В феврале Челябинский областной суд отменил приговор в отношении Пязока и Вегельмана.

Теги: ЖК Бриз, долгострой, подрядчик, строительство,



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