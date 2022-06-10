Митволь заключил досудебное соглашение с правосудием – Хинштейн

Экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь заключил сделку со следствием и собирается "изобличить других людей, причастных к совершению преступлений", сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Мне не очень легко писать эти строки. С Олегом Митволем нас связывают многолетние товарищеские отношения, - говорится в посте "единоросса" в Telegram-канале. - Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных с совершению преступлений".

Хинштейн добавил, что в текущих обстоятельствах считает решение своего друга "единственно правильным": "Снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием".

Напомним, Митволя задержали в столичном аэропорту Внуково при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследуется дело о хищении 900 млн руб. на проекте строительства метро. По данным СМИ, к хищению может быть причастна компании Митволя, готовившая проектно-сметную документацию метро.