10 Июня 2022
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Политика В России Москва
грызлов борис вячеславович председатель государственной думы рф (2011) | Фото: Накануне.ru

Грызлов повышен до чрезвычайного и полномочного посла

Президент Владимир Путин повысил посла России в Белоруссии Бориса Грызлова.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Грызлов стал послом России в Белоруссии в январе 2022 г. Слухи об этом ходили на протяжении некоторого времени. 22 декабря 2021 г. профильный комитет Госдумы согласовал это назначение.

До своего назначения в Минск Грызлов занимал пост полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины. До этого несколько лет был членом Совета безопасности РФ. В 2011 г. ушёл с поста спикера Госдумы, которую возглавлял два созыва. В нулевых был главой Министерства внутренних дел России. Также Грызлов стоял у истоков создания "Единой России", с 2002 г. являлся председателем высшего совета партии.

Теги: Борис Грызлов, Владимир Путин



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