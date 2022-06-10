Грызлов повышен до чрезвычайного и полномочного посла

Президент Владимир Путин повысил посла России в Белоруссии Бориса Грызлова.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Грызлов стал послом России в Белоруссии в январе 2022 г. Слухи об этом ходили на протяжении некоторого времени. 22 декабря 2021 г. профильный комитет Госдумы согласовал это назначение.

До своего назначения в Минск Грызлов занимал пост полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины. До этого несколько лет был членом Совета безопасности РФ. В 2011 г. ушёл с поста спикера Госдумы, которую возглавлял два созыва. В нулевых был главой Министерства внутренних дел России. Также Грызлов стоял у истоков создания "Единой России", с 2002 г. являлся председателем высшего совета партии.