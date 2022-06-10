Объявленный в федеральный розыск уралец устроил дебош в торговом центре

В Каменске-Уральском задержали молодого человека, нарушавшего общественный порядок в крупном торговом комплексе. Оказалось, что он был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, в четверг вечером поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в торговом центре на улице Каменской. Группа задержания немедленно выдвинулась на место для проверки информации.

Прибыв по адресу, силовики задержали в торговом зале 24-летнего молодого человека. Он был пьян и своим агрессивным поведением угрожал безопасности покупателей и торговых работников. При этом агрессор выражался нецензурной бранью.

В ходе проверки росгвардейцы установили, что с 3 июня этого года парень находится в федеральном розыске за отделом полиции Краснотурьинска. Оказалось, что он проходит подозреваемым по уголовному делу о незаконном хранении наркотиков.

Экипаж доставил задержанного в ближайший отдел полиции, после чего об этом сообщили инициатору розыска.