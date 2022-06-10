10 Июня 2022
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Экономика В России
Продуктовый магазин (2022) | Фото: Накануне.RU

Инфляция в России в 2022 году составит 14-17% - ЦБ

Годовая инфляция на 3 июня в России замедлилась до 17% (в апреле она составила 17,8%). "Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня",  - говорится в сообщении пресс-службы Центрального банка России.

По мнению регулятора, на снижение цен повлияли "динамика обменного курса рубля и исчерпание ажиотажного потребительского спроса". Тем не менее, темпы прироста цен "в большей части потребительской корзины, хотя и снизились, остаются значимо выше 4% (4% - это цель ЦБ, установленная еще до начала военной спецоперации).

"В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14–17%. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - сообщили в ЦБ.

Теги: инфляция, центральный банк, курс рубля



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