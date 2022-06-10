10 Июня 2022
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Экономика В России
(2004) |

Правительство отменило требование к экспортерам продавать валютную выручку

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам (сырьевым и несырьевым) с 10 июня не продавать валютную выручку. До вчерашнего дня экспортеры должны были продавать 50% валютной выручки, а в начале военной спецоперации от них требовали продавать 80% валюты, причем сразу после ее получения. Решение относится к любой иностранной валюте, в которой с экспортерами расплачиваются, говорится в сообщении Минфина.

Накануне президент России, который до сих пор принимал решение о размере обязательных продаж валютной выручки, передал этот вопрос в ведение правительственной комиссии.

С помощью "вливаний" валютной выручки на внутренний рынок за счет экспортеров власти после введения санкций пытались сбалансировать недостаток валютной ликвидности.

Теги: валюта, экспортеры, выручка



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