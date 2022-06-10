ЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%

Центральный банк России на очередном заседании совета директоров принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%. Это уже в два раза ниже, чем в начале спецоперации (тогда ставка была поднята до 20%), но все еще выше, чем до начала ВСО (тогда ставка была 8,5%).

Регулятор отмечает быстрое замедление инфляции и меньшие – чем ожидалось – масштабы падения экономики.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.