10 Июня 2022
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Экономика В России
1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

ЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%

Центральный банк России на очередном заседании совета директоров принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%. Это уже в два раза ниже, чем в начале спецоперации (тогда ставка была поднята до 20%), но все еще выше, чем до начала ВСО (тогда ставка была 8,5%).

Регулятор отмечает быстрое замедление инфляции и меньшие – чем ожидалось – масштабы падения экономики.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Теги: центральный банк, ключевая ставка, инфляция



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