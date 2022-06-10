В старших классах могут ввести дополнительный обзорный курс отечественной истории - Минпросвещения

В старших классах российской школы может быть введен дополнительный курс истории. Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал эту инициативу "своевременным предложением". По его словам, курс будет "интегрированный" – по истории России. "В нем можно еще раз пройти всю историю нашей страны", - заявил министр.

По его словам, на занятиях по этому предмету старшеклассникам еще раз расскажут о значимых исторических событиях, их влиянии на становление российского государства.

"Уверен, что сегодняшние события, связанные с прекращением восьмилетней войны, которую вел киевский режим в отношении Луганской и Донецкой народных республик, также займет достойное место в этом курсе, - цитирует Кравцова ТАСС. - Такой курс "Россия - моя история" позволит сформировать целостное представление о тех или иных явлениях нашей истории".

Он добавил, что этим курсом также планируется закрыть вопрос о недостаточности преподавания истории в школе.