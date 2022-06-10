10 Июня 2022
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Тюменская областная дума (2018) | Фото: Накануне.RU

На Ямале стартовала кампания по довыборам в тюменскую облдуму

Ямальский избирком дал старт избирательной кампании по довыборам в Тюменскую областную думу, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация опубликована в группе избиркома в социальной сети "ВКонтакте".

"Дополнительные выборы депутата в Тюменскую областную думу избирательный округ №2: город Надым, Надымский район, город Новый Уренгой. Дата назначения выборов — 9 июня 2022 года. Дата публикации решения о назначении выборов — 10 июня 2022 года", — говорится в сообщении.

Выдвижение кандидатов продлится с 10 июня до 9 июля. С 11 июня по 11 июля кандидатам необходимо предоставить пакет нужных для избрания документов. Регистрация кандидатов ведется до 20 июля.

Сами выборы состоятся 11 сентября.

Теги: довыборы, избирком, кандидаты, тюменская областная дума



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