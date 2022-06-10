10 Июня 2022
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Экономика За рубежом
Плита, конфорка, пламя (2017) | Фото: strport.ru

В Латвии цены на природный газ для домохозяйств вырастут на 65-90%

В Латвии с 1 июля вырастут цены на природный газ для домохозяйств. Рост составит от 68 до 89,9%, сообщает издание оператора Latvijas gaze.

Домашние хозяйства, потребляющие до 250 "кубов" (до 2,6 тыс. квт-ч) природного газа в год, тариф на второе полугодие вырастет на 65.6% (с €0.1045819 за квт-ч до €0.1732010). Для тех, кто потребляет 250-500 "кубов", окончательный тариф вырастет на 74.8% (с €0.0917141/ квт-ч до €0.1603332). Те, кто потребляют 500 – 25 тыс. "кубов", будут платить на 89.9% больше – цена для них вырастет с €0.0762993 за квт-ч до €0.1449184. Фиксированная плата за распределение природного газа остается неизменной – €3.27 в месяц с НДС, при разрешенной нагрузке до 6 "кубов" в час.

Напомним, с начала апреля в страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию – больше не поступает природный газ из России, сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа АО "Conexus Baltic Grid (Conexus)" Улдис Барисс.

Он отметил, что газ доставляют два поставщика – Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. Руководитель Conexus подчеркнул, что заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из России, так как на них больше нельзя полагаться.

"Если ещё и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала. Чем быстрее, тем лучше", - сказал Барисс.

Как передаёт информагентство Infox, председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что не видит возможности расплачиваться рублями за поставки газа из РФ, так как контракт предусматривает расчёты в евро.

Теги: Латвия, газ, Россия, домохозяйство



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