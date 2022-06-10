Бывшего вице-мэра Челябинска Извекова приговорили к штрафу в 22,5 млн рублей за получение взятки

Советский районный суд приговорил экс-заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова к штрафу в размере 22,5 млн рублей за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ему запрещено занимать определенные должности на государственной службе и органах местного самоуправления на срок 4 года.

По версии следствия, в 2020 г. он получил 450 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта стоимостью 3,5 млн руб. на поставку и монтаж систем дистанционного определения температуры человека в помещениях МФЦ города.