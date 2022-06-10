10 Июня 2022
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Происшествия Москва
Porsche Panamera 970 (2019) | Фото:Flickr

СМИ: Жена певца Укупника сбила мужчину в центре Москвы

В Москве продолжилась серия резонансных ДТП с участием известных людей. Супруга певца и композитора Аркадия Укупника на своем Porsche ехала по Нижней Красносельской улице, когда на красный свет дорогу стал переходить мужчина. Женщина сбила пешехода, его отбросила на несколько метров. По данным Mash, пешеход не смотрел по сторонам.

Наталья Укупник сама отвезла пострадавшего в больницу, где медики оценили его состояние как стабильное и не угрожающее жизни. Затем Укупник уже в сопровождении своего известного супруга поехала в отдел полиции, где на нее составили протокол и отпустили.

Напомним, в среду служебный автомобиль лидера партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова на пешеходном переходе сбил курьера. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, у него сломана рука. Миронов рассказал журналистов, что после его хлопот курьеру решили провести высокотехнологичную операцию.

А в начале недели курьер на электровелосипеде сбил в Кропоткинском переулке экс-редактора российской версии Vogue Алену Долецкую и ее помощника. Мужчина не стал интересоваться состоянием пострадавших и скрылся. Им пришлось самим обращаться за помощью. В результате у 67-летней журналистки диагностировали закрытый перелом руки.

Теги: наталья укупник, аркадий укупник, дтп, москва



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