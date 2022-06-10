10 Июня 2022
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Спорт Свердловская область
Юрий Железнов (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Болельщики "Урала" признали гол Железнова "Зениту" лучшим в сезоне

Болельщики футбольного клуба "Урал" выбрали лучший гол в сезоне-2021/22.

Голосование проводилось в социальных сетях екатеринбургской команды. В финал вышли гол Юрия Железнова в ворота питерского "Зенита" и мяч Олега Шатова в ворота казанского "Рубина".

Сегодня днем голосование было завершено. В итоге победу одержал Железнов, набравший 797 голосов (у Шатова – 498).

Напомним, матч "Зенит" – "Урал" состоялся 16 апреля этого года. Хозяева одержали победу со счетом 3:1. Единственный мяч уральцев красивым дальним неберущимся ударом забил Железнов.

По итогам чемпионата "Зенит" выиграл золотые медали, заняв первое место. Что касается "Урала", то команда Игоря Шалимова сумела лишь в последнем туре сохранить прописку в Российской Премьер-лиге на будущий сезон.

Теги: Урал, гол, Железнов, Зенит, лучший



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