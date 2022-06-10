В южноуральском городе после дождя затопило жилые дома

В Аше из-за сильных дождей речка Мань-Елга затопила дороги и дома местных жителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала местная жительница, после дождя вода оказалась в их доме, испортилась техника. "Дома приходят в негодность, фундаменты рушатся. А сегодня вода перешла все границы и зашла прямо в дом. Пострадала техника, полы в воде", - написала она в группе "Текслер, помоги".

Жительница считает, что виной этого является мост, который построили в 2015 году. "По одну сторону дороги где жилые дома- потоп, а за дорогой река течет неторопливо", - подчеркнула она.

В администрации района сообщили, что подъем уровня вод в реках Ашинского района произошел из-за затяжных дождей. Из-за этого наблюдаются локальные подтопления близ реки Мань-Елга. Сейчас проводится обследование района. Пострадавшим жителям рекомендуют обращаться в администрацию муниципалитета с заявлениями о получении материальной помощи.