10 Июня 2022
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Петр Первый допрашивает своего сына. (2022) | Фото: Николай Ге

В Тюмени предложили назвать улицу именем Петра Великого

В Тюмени ведется сбор подписей за то, чтобы присвоить одной из новых улиц города имя Петра Великого. Сбор ведет региональное общество "Царьград", сообщили Накануне.RU в пресс-службе общества.

Председатель реготделения "Царьграда" Игорь Ракша заявил, что многие тюменские чиновники очень трепетно относятся к возрождению истории. Яркий тому пример – поддержка фильма "Тобол", а также положительное решение о присвоении одной из улиц Тюмени имени Александра Невского.

"Основные изменения в области повседневной культуры того времени были связаны с военным и административными преобразованиями Петра I. Именно эти преобразования включили Сибирь и Тобольский край в единое общероссийское русло развития. Ярким примером тому является сподвижник, просветитель и миссионер Петра I в Сибири — Филофей Лещинский. Он был назначен указом Петра I и провел огромное количество реформ для укоренения православия на земле Сибирской. Благодаря деятельности Петра I и митрополита Филофея Лещинского в Тюмени был построен первый каменный Благовещенский собор, Свято-Троицкий монастырь, а развитие тюменского региона получило резкий толчок", - прокомментировал он.

Игорь Ракша выразил надежду, что сбор подписей пройдет успешно, и инициатива жителей будет положительно воспринята в комиссии по топонимике администрации города.

Теги: Петр Великий, улица, сбор подписей



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