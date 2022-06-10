В Тюмени предложили назвать улицу именем Петра Великого

В Тюмени ведется сбор подписей за то, чтобы присвоить одной из новых улиц города имя Петра Великого. Сбор ведет региональное общество "Царьград", сообщили Накануне.RU в пресс-службе общества.

Председатель реготделения "Царьграда" Игорь Ракша заявил, что многие тюменские чиновники очень трепетно относятся к возрождению истории. Яркий тому пример – поддержка фильма "Тобол", а также положительное решение о присвоении одной из улиц Тюмени имени Александра Невского.

"Основные изменения в области повседневной культуры того времени были связаны с военным и административными преобразованиями Петра I. Именно эти преобразования включили Сибирь и Тобольский край в единое общероссийское русло развития. Ярким примером тому является сподвижник, просветитель и миссионер Петра I в Сибири — Филофей Лещинский. Он был назначен указом Петра I и провел огромное количество реформ для укоренения православия на земле Сибирской. Благодаря деятельности Петра I и митрополита Филофея Лещинского в Тюмени был построен первый каменный Благовещенский собор, Свято-Троицкий монастырь, а развитие тюменского региона получило резкий толчок", - прокомментировал он.

Игорь Ракша выразил надежду, что сбор подписей пройдет успешно, и инициатива жителей будет положительно воспринята в комиссии по топонимике администрации города.