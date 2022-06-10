Сроки строительства метро в Красноярске не изменятся в связи с "делом Митволя"

Сроки строительства метро в Красноярске не изменятся из-за ситуации с задержанием Олега Митволя, экс-заместителя главы Росприроднадзора, компания которого занималась проектно-сметной документацией для метрополитена.

В правительстве Красноярского края сообщили, что документы, разработанные командой Митволя, уже отправлены на экспертизу, регион ждет решения по ним. Если проект не будет одобрен, компания-подрядчик будет обязана доработать его – это требование контракта, и оно не зависит от того, находится ли Митволь на свободе.

По данным РИА Новости, проект строительства метрополитена в Красноярске решили актуализировать в 2018 году, тогда на эти цели был выделен 1 млрд руб. из федерального бюджета. Контракт получила компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Олегом Митволем, передает "7 канал Красноярск".

По данным СМИ, Митволь еще в среду, 8 июня, был задержан в столичном аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. Он был задержан и доставлен в Красноярск, где суд арестовал его на два месяца. Митволя и его компанию подозревают в хищении 900 млн руб.

Между тем, помощница Митволя сообщила, что его задержали 10 июня в аэропорту, когда экс-чиновник собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Задержание проводили сотрудники красноярского УФСБ. "Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ АО "Красноярский ТИЗИС" в рамках заключенного госконтракта", - приводит РБК слова помощницы Митволя.

В прошлом году на одном из совещаний по теме транспорта вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин сообщил о нецелесообразности строительства или достройки метрополитена в крупных российских городах, исключение составят Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск – решение по этим проектам было принято президентом России.