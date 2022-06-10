Сроки строительства метро в Красноярске не изменятся в связи с "делом Митволя"

10 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Сибирский ФО В России
митволь олег львович заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования рф (2006) | Фото: Накануне.ru

Сроки строительства метро в Красноярске не изменятся в связи с "делом Митволя"

Сроки строительства метро в Красноярске не изменятся из-за ситуации с задержанием Олега Митволя, экс-заместителя главы Росприроднадзора, компания которого занималась проектно-сметной документацией для метрополитена.

В правительстве Красноярского края сообщили, что документы, разработанные командой Митволя, уже отправлены на экспертизу, регион ждет решения по ним. Если проект не будет одобрен, компания-подрядчик будет обязана доработать его – это требование контракта, и оно не зависит от того, находится ли Митволь на свободе.

По данным РИА Новости, проект строительства метрополитена в Красноярске решили актуализировать в 2018 году, тогда на эти цели был выделен 1 млрд руб. из федерального бюджета. Контракт получила компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Олегом Митволем, передает "7 канал Красноярск".

По данным СМИ, Митволь еще в среду, 8 июня, был задержан в столичном аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. Он был задержан и доставлен в Красноярск, где суд арестовал его на два месяца. Митволя и его компанию подозревают в хищении 900 млн руб.

Между тем, помощница Митволя сообщила, что его задержали 10 июня в аэропорту, когда экс-чиновник собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Задержание проводили сотрудники красноярского УФСБ. "Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ АО "Красноярский ТИЗИС" в рамках заключенного госконтракта", - приводит РБК слова помощницы Митволя.

В прошлом году на одном из совещаний по теме транспорта вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин сообщил о нецелесообразности строительства или достройки метрополитена в крупных российских городах, исключение составят Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск – решение по этим проектам было принято президентом России.

Теги: олег митволь, метро, красноярск, проверка, хищения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети