"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера

Футбольный клуб "Спартак" объявил о назначении нового главного тренера. Как сообщает пресс-служба "красно-белых", им стал испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Абаскаль начинал тренировать в юношеской команде "Севильи", после возглавлял швейцарские "Кьяссо" и "Лугано", итальянский "Асколи" и греческий "Волос". Последним пестом его работы стал швейцарский "Базель".

О сроке контракта с 33-летним специалистом не уточняется.

Добавим, что накануне "Спартаком" было объявлено об уходе предыдущего главного тренера Паоло Ваноли.