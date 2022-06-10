Компания Trafigura заявила о выходе из проекта "Роснефти" "Восток Ойл"

Компания Trafigura в своём отчёте о результатах деятельности за полгода, закончившиеся 31 марта, заявила о том, что планирует выйти из проекта "Восток Ойл".

"Группа прекратила всю торговлю сырой нефтью с российскими организациями, находящимися под санкциями, в преддверии вступления в силу 15 мая 2022 г. санкций Европейского союза и Швейцарии, при этом существенно сократив объем нефтепродуктов от российских организаций, находящихся под санкциями, чтобы поставлять исключительно основные виды топлива, необходимые европейским потребителям. Группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о пересмотре своей десятипроцентной неоперативной пассивной доли в "Восток ойл" с намерением выйти из неё", - говорится в опубликованном на сайте компании отчёте.

"Восток ойл" – проект компании "Роснефть" по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае, строительству порта в бухте Север на полуострове Таймыр для вывоза нефти с этих месторождений и строительству нефтепровода к этому порту.