10 Июня 2022
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12-миллиардная тонна нефти (2020) | Фото: ДОИВС Югры

Компания Trafigura заявила о выходе из проекта "Роснефти" "Восток Ойл"

Компания Trafigura в своём отчёте о результатах деятельности за полгода, закончившиеся 31 марта, заявила о том, что планирует выйти из проекта "Восток Ойл".
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"Группа прекратила всю торговлю сырой нефтью с российскими организациями, находящимися под санкциями, в преддверии вступления в силу 15 мая 2022 г. санкций Европейского союза и Швейцарии, при этом существенно сократив объем нефтепродуктов от российских организаций, находящихся под санкциями, чтобы поставлять исключительно основные виды топлива, необходимые европейским потребителям. Группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о пересмотре своей десятипроцентной неоперативной пассивной доли в "Восток ойл" с намерением выйти из неё", - говорится в опубликованном на сайте компании отчёте.

"Восток ойл" – проект компании "Роснефть" по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае, строительству порта в бухте Север на полуострове Таймыр для вывоза нефти с этих месторождений и строительству нефтепровода к этому порту.

Теги: Восток ойл, Trafigura, Роснефть



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