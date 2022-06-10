Суд заочно арестовал сбежавшую из России "золотую судью" Хахалеву

Суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал на два месяца "золотую судью" Елену Хахалеву, устроившую свадьбу дочери за $2 млн. По данным СМИ, сейчас женщина скрывается на территории Грузии.

В 2021 году "золотая судья" была отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Этому предшествовало лишение судьи полномочий. В марте 2020 года дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

15 декабря 2021 года высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края уголовное дело. В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн руб. С 2016 по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн руб., считает следствие. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. руб.