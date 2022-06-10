В Минобороны рассказали о разминировании на Украине нацпарка "Святые горы"

Инженерные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают разминирование дорог и лесного массива национального парка "Святые горы". Очищено более пяти квадратных километров территории, обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин, сообщает Минобороны РФ.

Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолёта воздушных сил Украины (Су-25 и МиГ-29).

Перехвачены четыре ракеты тактического комплекса "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".