10 Июня 2022
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Экономика В России
Банк Тинькофф (2022) | Фото: Накануне.RU

ЦБ проверит комиссии на валютные счета в Тинькофф-банке и Райффайзенбанке

Центральный банк России отреагировал на резонансное введение комиссии в 12% годовых Тинькофф-банком для карточных валютных счетов. Накануне эта новость спровоцировала панические настроения у клиентов банка, между тем, это уже не первый случай введения подобных "отрицательных ставок", ранее на аналогичный шаг пошел Райффайзенбанк.

В Тинькофф-банке объяснили новую комиссию "ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой". В сообщении ЦБ говорится, что волнения банков регулятор разделяет. "Тем не менее [регулятор] считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов", - заметили в ЦБ.

"По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо", - сообщили в пресс-службе Банка России.

Ведомство напомнило, что "одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности". "Банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам", - отметили в ЦБ. Но дело в том, что на карточные и накопительные счета не относятся к категории валютных депозитов.

"После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов", - предупредили в ЦБ.

Теги: цб, проверка, комиссия, валютный счет, тинькофф-банк, райффайзенбанк



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