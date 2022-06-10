Уральскому "гусару-пиарщику" вменили "дискредитацию ВС". Он с этим не согласен

10 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральскому "гусару-пиарщику" вменили "дискредитацию ВС". Он с этим не согласен

Пиарщик из Екатеринбурга, председатель движения "За возрождение гусарства" Ярослав Ширшиков сообщил, что на него составили протокол за "дискредитацию Вооруженных сил".

Напомним, сегодня утром Ширшиков заявил, что задержан правоохранителями. По данным "гусара", к нему домой якобы пришли сотрудники центра "Э". Причиной этого, по мнению уральца, стала его "публичная антивоенная позиция".

Как позже сообщил Ярослав Ширшиков в своем Telegram-канале, на него был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил".

Ярослав Ширшиков(2022)|Фото: telegram-канал Гусарская бравада / t.me/shirshikofff

"Объяснения дать отказался по 51 статье Конституции. С протоколом ознакомлен, с правонарушением не согласен. Жду вызова в суд", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе суд в третий раз оштрафовал экс-депутата Законодательного собрания Свердловской области Нафика Фамиева по статье о "дискредитации Вооруженных сил". Причиной стали посты бывшего парламентария в соцсетях. В общей сложности Фамиев обязан выплатить 105 тысяч рублей штрафа.

Теги: гусар, дискредитация, протокол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.06.2022 08:10 Мск Екатеринбургский "гусар-пиарщик" заявил о своем задержании


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказать apple можно на сайте www.mvideo.ru