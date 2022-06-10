Уральскому "гусару-пиарщику" вменили "дискредитацию ВС". Он с этим не согласен

Пиарщик из Екатеринбурга, председатель движения "За возрождение гусарства" Ярослав Ширшиков сообщил, что на него составили протокол за "дискредитацию Вооруженных сил".

Напомним, сегодня утром Ширшиков заявил, что задержан правоохранителями. По данным "гусара", к нему домой якобы пришли сотрудники центра "Э". Причиной этого, по мнению уральца, стала его "публичная антивоенная позиция".

Как позже сообщил Ярослав Ширшиков в своем Telegram-канале, на него был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил".

"Объяснения дать отказался по 51 статье Конституции. С протоколом ознакомлен, с правонарушением не согласен. Жду вызова в суд", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе суд в третий раз оштрафовал экс-депутата Законодательного собрания Свердловской области Нафика Фамиева по статье о "дискредитации Вооруженных сил". Причиной стали посты бывшего парламентария в соцсетях. В общей сложности Фамиев обязан выплатить 105 тысяч рублей штрафа.