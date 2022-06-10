Пермский край с деловым визитом посетила президент федерации триатлона Ксения Шойгу

В Пермский край с деловым визитом приехала президент федерации триатлона Ксения Шойгу.

Во время рабочей поездки она встретилась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, министром спорта Пермского края Татьяной Чесноковой, обсудила возможности совместной реализации спортивных проектов с директором филиала "ПМУ" "ОХК "Уралхим" Алексеем Аверьяновым и генеральным директором "Уралкалий" Виталием Лауком, посетила спорткомплексы "Олимпия" и "Рекорд".

В ходе общения с губернатором края Ксения Шойгу заявила о готовности поддержать предложение региональных властей и организовать в Перми одно из массовых соревнований всероссийского значения по триатлону в 2023 году – в год 300-летия столицы Прикамья.

Триатлон для Березников и Соликамска - молодой вид спорта. В 2020 году в Березниках состоялись краевые соревнования по триатлону, в 2021 – впервые в своей истории Березники приняли Первенство России по зимнему триатлону.

Компании "Уралхим" и "Уралкалий" развивают спортивные инициативы в территориях присутствия, осуществляют межрегиональный проект "Миссия чемпиона", направленный на привлечение внимания и стимулирование интереса к спорту, визиты известных спортсменов, представителей здравоохранения и культуры в регионы.



Как сообщил Накануне.RU советник генерального директора по спорту и молодёжной политике "ОХК "Уралхим" и ПАО "Уралкалий" Радмир Габдуллин, компания на протяжении нескольких лет поддерживает триатлон в крае.

"В прошлом году помогли березниковским спортсменам с экипировкой, закупили новые велосипеды, оказали помощь в организации тренировочных сборов перед первенством России. "Уралхим" и "Уралкалий" нацелены на развитие спорта в регионах присутствия. На встрече с Ксенией Шойгу и Дмитрием Махониным обсудили новые планы по дальнейшему сотрудничеству", - прокомментировал он итоги встречи.