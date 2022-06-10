Пермский край с деловым визитом посетила президент федерации триатлона Ксения Шойгу

10 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Приволжский ФО Пермский край
Визит в Пермь Ксении Шойгу (2022) | Фото: Правительство Пермского края

Пермский край с деловым визитом посетила президент федерации триатлона Ксения Шойгу

В Пермский край с деловым визитом приехала президент федерации триатлона Ксения Шойгу.

Во время рабочей поездки она встретилась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, министром спорта Пермского края Татьяной Чесноковой, обсудила возможности совместной реализации спортивных проектов с директором филиала "ПМУ" "ОХК "Уралхим" Алексеем Аверьяновым и генеральным директором "Уралкалий" Виталием Лауком, посетила спорткомплексы "Олимпия" и "Рекорд".

В ходе общения с губернатором края Ксения Шойгу заявила о готовности поддержать предложение региональных властей и организовать в Перми одно из массовых соревнований всероссийского значения по триатлону в 2023 году – в год 300-летия столицы Прикамья.

Визит в Пермь Ксении Шойгу(2022)|Фото: Правительство Пермского края

Триатлон для Березников и Соликамска - молодой вид спорта. В 2020 году в Березниках состоялись краевые соревнования по триатлону, в 2021 – впервые в своей истории Березники приняли Первенство России по зимнему триатлону.

Компании "Уралхим" и "Уралкалий" развивают спортивные инициативы в территориях присутствия, осуществляют межрегиональный проект "Миссия чемпиона", направленный на привлечение внимания и стимулирование интереса к спорту, визиты известных спортсменов, представителей здравоохранения и культуры в регионы.

Как сообщил Накануне.RU советник генерального директора по спорту и молодёжной политике "ОХК "Уралхим" и ПАО "Уралкалий" Радмир Габдуллин, компания на протяжении нескольких лет поддерживает триатлон в крае.

"В прошлом году помогли березниковским спортсменам с экипировкой, закупили новые велосипеды, оказали помощь в организации тренировочных сборов перед первенством России. "Уралхим" и "Уралкалий" нацелены на развитие спорта в регионах присутствия. На встрече с Ксенией Шойгу и Дмитрием Махониным обсудили новые планы по дальнейшему сотрудничеству", - прокомментировал он итоги встречи.

Теги: Ксения Шойгу, визит в Пермь, триатлон, Уралкалий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети