В Брянскую область с Украины зашла диверсионная группа, - Baza

В Брянскую область зашла диверсионная группа. После этого пограничный пункт на границе с Украиной подвергся обстрелу.

По предварительной информации, на территорию России зашла разведывательно-диверсионная группа, пишет telegram-канал Baza. Это произошло недалеко от посёлка Подывотье. Завязался бой, их возможный район местонахождения обстреляли из гранатомётов и гаубицы.

Около 5.00 жители уже другого посёлка, Белая Берёзка, услышали взрывы и увидели столб дыма. По предварительным данным, это была попытка обстрела пограничного отделения на границе с Украиной.