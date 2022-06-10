На флаги и гербы для российских школ из бюджета выделят миллиард рублей

На закупку флагов, гербов и другой государственной символики для 11 тыс. российских школ правительство РФ выделит 970 млн руб., соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идёт о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках. В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тыс. школ в 31 регионе, а к 2024 году – все общеобразовательные организации страны", - говорится в сообщении правительства.

В кабинете министров не уточнили, хватит ли 970 млн руб. на обеспечение флагами всех школ или только указанных 11 тыс. Всего в России около 40 тыс. школ.

Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что утвердил стандарт поднятия флага в российских школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при президенте РФ. В нем описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба нашей страны", - заявил Кравцов.

Идея о внедрении патриотических ритуалов вроде поднятия флага, исполнения гимна и даже молитв за Родину была высказана рядом чиновников и политиков после начала военной спецоперации РФ на Украине, в частности за такие элементы в образовательной системе ратовал советник президента России Владимир Мединский. Идея была поддержана главой государства.