10 Июня 2022
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Следственный эксперимент по уголовному делу о причинении смерти на охоте в Ачитском районе (2022) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Уралец получил срок за то, что на охоте застрелил загонщика вместо лося

Суд на Среднем Урале вынес приговор по уголовному делу о причинении смерти на охоте. Мужчину, случайно застрелившего своего напарника, не стали отправлять в тюрьму.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 20 октября прошлого года в одном из охотничьих угодий Ачитского городского округа. Уралец, не убедившись, что поблизости нет людей, произвел выстрелы из охотничьего оружия в место, где, как он думал, находится лось.

В результате он попал не в животное, а в 36-летнего мужчину, выполнявшего в тот роковой день функцию загонщика. Раненый скончался на месте происшествия.

Следственный эксперимент по уголовному делу о причинении смерти на охоте в Ачитском районе(2022)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о ЧП на охоте поступило в отдел полиции №26 в Красноуфимске. Сыщики уголовного розыска вместе со следователями СКР незамедлительно прибыли на место, где изъяли самозарядный охотничий карабин "Тигр", из которого был произведен выстрел.

Приговором суда стрелку назначено полтора года ограничения свободы. Кроме этого, он лишен права заниматься охотой на тот же срок.

Следственный эксперимент по уголовному делу о причинении смерти на охоте в Ачитском районе(2022)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Теги: лось, охота, приговор



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