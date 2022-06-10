10 Июня 2022
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Общество Украина
(2018) | Фото: Накануне.RU

Жители Херсонской области купили 100 тысяч российских sim-карт

Жители Херсонской области приобрели уже около 100 тыс. sim-карт российского оператора, и вскоре ситуация с сотовой связью нормализуется.

"Сейчас продано порядка 100 тыс. sim-карт, активированы уже в районе 80%. Продажа ведётся не только в Херсоне, но и в районах области. Связь может нормально восстановиться уже в ближайшее время", - сказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он также сообщил, что сейчас с организацией систем связи есть ряд технических сложностей, чтобы помочь с ними справиться, в регион прибыли специалисты из РФ и ДНР.

Ранее стало известно, что украинские системы связи перестали действовать в регионе, сотовую связь обеспечивает российский мобильный оператор связи Winmobile.

Теги: Кирилл Стремоусов, sim-карта, связь



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