Жители Херсонской области купили 100 тысяч российских sim-карт

Жители Херсонской области приобрели уже около 100 тыс. sim-карт российского оператора, и вскоре ситуация с сотовой связью нормализуется.

"Сейчас продано порядка 100 тыс. sim-карт, активированы уже в районе 80%. Продажа ведётся не только в Херсоне, но и в районах области. Связь может нормально восстановиться уже в ближайшее время", - сказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он также сообщил, что сейчас с организацией систем связи есть ряд технических сложностей, чтобы помочь с ними справиться, в регион прибыли специалисты из РФ и ДНР.

Ранее стало известно, что украинские системы связи перестали действовать в регионе, сотовую связь обеспечивает российский мобильный оператор связи Winmobile.