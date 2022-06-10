"Все проблемы в стране закончились?": Володина раскритиковали за законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") предложил подписчикам своего Telegram-канала высказаться на тему запрета рекламных вывесок на иностранных языках. По словам парламентария, соответствующий закон уже подготовлен.

Аудитория Володина в голосовании выступает за запрет таких вывесок (72%). Но при этом в обсуждении встречается два вида комментариев: однозначное одобрение инициативы ("хватит иностранщины, надоело за 30 лет") и недоуменные реплики по поводу того, чем занимаются депутаты Государственной Думы.

"У нас все проблемы, кроме рекламы, давно решены и закончились?", - спрашивает Володина один из подписчиков. "И вот за это вы получаете 500000?" – интересуется еще один пользователь. Еще несколько комментариев: "Вы серьезно? Какой бред! Ну столько забот в стране, честное слово! Займитесь полезной деятельностью! Господи…", "Это самое важное сейчас? Ясно", "При всем уважении, это не тем чем должна заниматься дума такие дни, есть дела понасущнее!!!!", "В гос Думе больше обсуждать нечего?! Площади какие-то переименовываем, улицы, теперь до вывесок добрались...".