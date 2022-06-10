В Прикамье виновного в пожаре на тепловозе привлекли к ответственности

В Прикамье сотрудники транспортной прокуратуры установили причины возгорания тепловоза, которое произошло в машинном отделении 25 марта на перегоне Бородулино – Верещагино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что причиной происшествия стало некачественное проведение технического обслуживания тепловоза ремонтным персоналом Сервисного локомотивного депо Чусовой "СТМ-Сервис". В результате пожара допущен полный перерыв в движении поездов по второму главному пути перегона Бородулино – Верещагино почти на три часа.

По постановлению прокурора, Уральским управлением Госжелдорнадзора работник, проводивший техническое обслуживание тепловоза, привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ в виде штрафа.