Депутат усомнился в заверениях Baden Family, обещавшей не вырубать лес на Уктусе

В группе компаний Baden Family, которая ведет строительство термального комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге, ответили депутату Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александру Ивачеву. Ранее коммунист заявлял, что лес на Уктусе собираются вырубить ради строительства комплекса. Однако Ивачева ответ бизнесменов не устроил.

Как сообщили Накануне.RU в Baden Family, термальный комплекс на Уктусе был построен в 2017 году, а статус этой территории был изменен еще в 2009 году. Там подтвердили, что "Баден-Баден" действительно собираются расширять. При этом в группе компаний заверили, что никакой вырубки леса не планируется. Каким образом в таком случае будет происходить расширение, там не уточнили.

"Подобными действиями коммунисты препятствуют развитию города и привлечению частных инвестиций. Термальный комплекс "Баден-Баден" играет важную роль в оздоровлении жителей города и области. Тем более учитывая, что все водоемы Свердловской области в нынешнем году признаны непригодными для купания", - заявили в Baden Family.

Однако Александр Ивачев усомнился в заверениях руководства "Баден-Бадена". Об этом парламентарий сообщил сегодня на своей странице в соцсети.

"Видимо, забор они ставят для того, чтобы не было бомжей и закладок с наркотиками. Охотно верю! Вот только легкую тревогу вызывает пример соседнего участка с аналогичной судьбой, который зачистили от деревьев под корень и заставили домиками в аренду. Да еще рекламный сайт, продающий апартаменты в готовящемся к строительству гостиничном комплексе на Уктусе", - рассказал депутат.

Он отметил, что "прибыль здесь, конечно, ни при чем".

"Ребята ради нас стараются, а мы никак не оценим", - добавил Ивачев.

Напомним, ранее коммунист обратился в прокуратуру и Минприроды Свердловской области, чтобы "остановить этот коммерческий вандализм".