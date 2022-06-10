10 Июня 2022
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Происшествия В России
митволь олег львович заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования рф (2006) | Фото: Накануне.ru

Во Внуково задержали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

В столичном аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай задержан бывший префект Северного административного округа Москвы и экс-заместитель главы Росприроднадзора РФ Олег Митволь, сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инсайдеры также сообщили, что Митволь стал фигурантом дела о хищении 900 млн руб., выделенных аффиллированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро. Сейчас бывший чиновник, по данным издания, перевезен в Красноярск, где суд отправил его под арест.

Теги: олег митволь, задержание, хищение, красноярск, метро



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