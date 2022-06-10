Во Внуково задержали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

В столичном аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай задержан бывший префект Северного административного округа Москвы и экс-заместитель главы Росприроднадзора РФ Олег Митволь, сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инсайдеры также сообщили, что Митволь стал фигурантом дела о хищении 900 млн руб., выделенных аффиллированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро. Сейчас бывший чиновник, по данным издания, перевезен в Красноярск, где суд отправил его под арест.