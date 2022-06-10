На Южном Урале сотрудников городской мэрии заподозрили в превышении должностных полномочий

В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при проведении работ по содержанию автомобильных дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле прошлого года администрация города и организация заключили контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, придорожных территорий на сумму более 400 тыс. руб. Работы были оплачены в полном объеме.

Однако фактически работы не выполнялись, а муниципальный контракт имеет признаки фиктивности.

Прокуратура направила материалы проверки в СК для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Верхнеуфалейского городского округа. Возбуждено уголовное дело.