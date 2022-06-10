10 Июня 2022
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Политика Москва
Валентина Матвиенко (2016) | Фото: Накануне.RU

Матвиенко заявила о "наивысшем со времён Великой Отечественной войны" давлении на Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём блоге на сайте Совфеда высказалась о текущем давлении на Россию. По мнению Матвиенко, сегодня оно достигло своего апогея со времён Великой Отечественной войны.

"Не думаю, что ошибусь, если скажу, что налицо – самое масштабное, самое жёсткое, самое агрессивное давление на нас со времен Великой Отечественной войны", - написала Матвиенко.

Россия сражается с пресловутым коллективным Западом, отстаивая само своё бытие как страны, народа, цивилизации, пишет Матвиенко. Украина, её вооруженные силы для Запада – подходящая территория и "расходный материал" для достижения "заветной" цели – ликвидации России в качестве державы.

"Нет сомнения, нынешняя попытка Запада решить русский вопрос закончится так же, как все предыдущие. Специальная военная операция завершится победой: её цели будут достигнуты", - говорит Матвиенко.

Теги: Валентина Матвиенко, Совет Федерации, давление



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