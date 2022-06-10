Путин поручил подумать о создании центра студенческого спорта на базе УрФУ

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания центра развития студенческого спорта на базе Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Правительству РФ и правительству Свердловской области с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании центра развития студенческого спорта на базе УрФУ и принять при необходимости соответствующие решения", - говорится, в частности, в документе.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Срок исполнения поручения президента – 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путина пригласили на открытие кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге, которое планируется в сентябре. С таким предложением к президенту обратился вице-премьер Марат Хуснуллин.