10 Июня 2022
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Баскетбол Арктика (2019) | Фото: Газпром нефть

Путин поручил подумать о создании центра студенческого спорта на базе УрФУ

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания центра развития студенческого спорта на базе Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Правительству РФ и правительству Свердловской области с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании центра развития студенческого спорта на базе УрФУ и принять при необходимости соответствующие решения", - говорится, в частности, в документе.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Срок исполнения поручения президента – 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путина пригласили на открытие кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге, которое планируется в сентябре. С таким предложением к президенту обратился вице-премьер Марат Хуснуллин.

Теги: Путин, студенты, спорт, УрФУ, поручение, президент



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