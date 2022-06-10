Коммунисты предложили не менять систему госвласти до конца спецоперации

Коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым вынесли в Госдуму проект закона, предусматривающего запрет на изменения публичной власти до конца специальной военной операции.

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Документ опубликован на портале Госдумы. По мнению КПРФ, в период военной операции подобных масштаба и целей, любые попытки, а тем более конкретные действия на любом из уровней публичной власти, которые могут дестабилизировать хотя бы в малейшей степени сложившуюся систему и структуру государственного и муниципального управления, очевидно скажутся негативным образом на временных интервалах достижения результатов специальной военной операции, приведут к отвлечению материальных и людских ресурсов. Подобные действия способны разрушить, размыть сложившийся в обществе консенсус по поводу специальной военной операции.

Напомним, законопроект о муниципальной власти за авторством Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса по степени ажиотажа может сравниться с попыткой введения QR-кодов и пенсионной "реформой". Его принятие грозит обернуться фактически уничтожением привычной системы власти на местном уровне, криминализацией управления и ростом протестов по локальным вопросам. Законопроект предусматривает упразднение муниципалитетов нижнего уровня – сельских и городских поселений, они должны быть объединены в городские округа. Помимо укрупнения, реформа предполагает передать региональным властям право решать, наделять или нет муниципалитет целым пакетом полномочий (список из 28 пунктов), при этом неотъемлемых полномочий у муниципальной власти будет только 27.