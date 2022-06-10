В Березниках толпа школьников избила подростков

В Березниках подростки жестоко избили школьника, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появилось жуткое видео: лежащего на земле мальчика 2010 года рождения обступила толпа подростков - около 10 человек, один из них наносил сверстнику удары кулаками по лицу, пинал ногами, стараясь попасть по голове. Некоторые школьники подходили к избитому и с любопытством его оглядывали: наклонялись и приседали, чтобы рассмотреть поближе. Были слышны мат и смех.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

"В настоящее время следователями следственного отдела по г. Березники следственного управления СК России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СКР.