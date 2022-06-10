Звуковую рекламу магазина в Челябинске признали незаконной

В Челябинске УФАС признало незаконной уличную звуковую рекламу распродажи верхней одежды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, реклама распространялась посредством рупорного громкоговорителя около торгового комплекса. Посетителям предлагали воспользоваться значительными скидками на одежду в связи с закрытием магазина, который работал в комплексе всего несколько часов.

Жители города рассказали, что подобная реклама распространялась и в других районах Челябинска, где аналогичный магазин также был открыт непродолжительное время.

Собственнику помещения выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы. Кроме того, возбуждено дело по распространению похожей рекламы на улице Молодогвардейцев около торгового комплекса.