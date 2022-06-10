Спустя два года после завершения стройки запущен автомобильный мост между Россией и Китаем

В Благовещенске торжественно открыли первый автомобильный мост, соединяющий Россию и Китай. С одной стороны Амура лежит Благовещенск, с другой – Хэйхэ.

Соглашение о строительстве моста было подписано почти 27 лет назад, в 2015 году оно было дополнено, в 2016-м началось строительство по концессионному соглашению. Объект возводился синхронно с двух сторон, в 2019-м году произошла стыковка. Тогда же власти двух стран были готовы открыть движение по мосту, но вмешалась пандемия.

Длина моста составляет 1080 метров. При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

Поскольку мост строился на частные деньги, проезд по нему будет платным. С одной машины будут брать 7,8 тыс. руб., когда мост окупится (а это произойдет примерно через 16 лет), плата снизится.