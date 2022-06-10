В России для детей с ДЦП выпустят первую партию тренажёров, которые стоят в тысячу раз дешевле импортных

Первую партию из 30 тренажёров российского производства, разработанных учёным Томского политехнического университета (ТПУ) Сергеем Коршуновым для реабилитации детей с ДЦП, выпустят в сентябре и доставят 30 детям из Томска, Читы, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Схожий американский аналог стоит от 20 млн руб., а томская разработка – дешевле более, чем в 1 тыс. раз.

"Сергей Коршунов разработал тренажер "Степ форвард" для формирования навыков ходьбы у детей с детским церебральным параличом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Разработка политехника запатентована и не имеет аналогов в России. Первые 30 тренажёров к концу сентября будут доставлены нуждающимся семьям по всей стране", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Тренажёр разработан по принципу экзоскелета. Он состоит из набедренных щитков и поясничного пояса, которые соединены шарниром. Пояс надевает на себя взрослый, ребёнок держится за ручки на щитках и копирует движения взрослого человека. Тренажёр прошёл исследования на группе добровольцев. Результаты показали, что он не нарушает биомеханику ребенка, закладывает правильный стереотип движения.

Изначальная себестоимость каждого тренажера – 8 тыс. руб., после роста цен она поднялась до 14 тыс. По этой цене выпускник ТПУ, пожелавший остаться неизвестным, выкупил 30 тренажёров для детей с ДЦП. Разработчик планирует дополнить тренажёр лазерными модулями.